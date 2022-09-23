Kılıçdaroğlu: Benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı.

''BENİMLE MİSİNİZ?'' DİYE SORDU

Burada yaptığı konuşmada ''Benimle misiniz?'' diye soran Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



''Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilmek zorundayım; siz gerçekten benimle birlikte misiniz?

''BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR''

Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum artık karar verelim. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?

''SIRTIMI ARTIK SİZE YASLAYACAĞIMI BİLMEK İSTİYORUM''

Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı artık size yaslayacağımı bilmek istiyorum.''