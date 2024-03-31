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Kılıçdaroğlu: Ekilen tohumlar fide oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu: Ekilen tohumlar fide oldu

Eski Genel Başkanı  31 Mahalli İdareler Genel Seçiminde sonuçlara ilişkin veri girişi devam ederken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı." dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değeceğiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."

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