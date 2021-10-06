Kılıçdaroğlu: İktidar olursak yolların tamamını kamulaştıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de 'Büyük Nakliyeci Buluşması' toplantısına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yol ücretlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

İktidara gelmeleri halinde yolların kamulaştırılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Sizi o yollardan geçmeye zorluyorlar. Navigasyon sizi oraya yönlendiriyor. İktidar olunca bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Uçuk rakamlar olmayacak. Makul fiyat koyarsınız olur biter" dedi.