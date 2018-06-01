Meral Akşener, Millet İttifakı'nda yer alan partilere parlamenter sisteme geçiş için yol haritası belirlemek üzere bir araya gelme çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda ilk görüşme İYİ Parti ile CHP arasında gerçekleşecek.
Telefon görüşmesi gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelme kararı verdi.
İki lider, Pazartesi günü saat 11.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüşme yapacak.
Kılıçdaroğlu ile Akşener pazartesi günü görüşecek
NTV HaberTürkiye
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener Pazartesi günü saat 11.30'da bir araya gelecek.
Meral Akşener, Millet İttifakı'nda yer alan partilere parlamenter sisteme geçiş için yol haritası belirlemek üzere bir araya gelme çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda ilk görüşme İYİ Parti ile CHP arasında gerçekleşecek.