Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyaretleri kapsamında Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ile İnce görüşecek
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı destek turu devam ediyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı 'nin aday olacağını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun tavrı merak edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlattı.

"BELİRLENEN TARİHTE GİTMEK İSTİYORUM"

CHP lideri "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.” dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.

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