Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret

Son dakika haberi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Meclis'te HDP'yi ziyaret etti.

TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Kendilerine Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak mutabakat metnini ve anayasa değilikliği metnin verdik. Bağımsız ve tarafsız ayrgı mutlaka olmalı, hukuk devleti mutlaka olmalı, gelir dağlımındaki dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini ifade ettik. Seçimle gelen seçimle gider.

"PARTİ KAPATMAK ZORLAŞTIRILMALI"

Siyaset kavga alanı olmamalı. Bu ülke kavgadan bıkmadı mı? Bu akşam yine belirli TV kanallarında belirli şeyler söylenecek. Neden kavga ediyoruz? Toplumu niçin ayrıştırıyoruz? Siyaset sorun yaratmamalı sorun çözmeli. Parti kapatılması... 21. yüzyılındayız hala bunun arayışları doğru değil. Kapatayım da şunun oyları bana gelsin... Parti kapatmanın bizim ortak mutabakat metninde düzenlemeler var. Bunun zorlaştırılması gerekiyor.

"KADINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"



Kadına yönelik şiddet son bulmalı. Toplumun duyarlılığı var, siyaset de hissetmeli. kadına yönelik şiddet sonlandırılmalı. Bu konuda siyasetin açık ve net tavır almalı. Kadının toplumun en önemli aktörlerinden biri olduğunu kabul etmeliyiz. Dezavantajlı gruplar için siyaset kurumu üstüne düşeni yapmalı. Hakları elinden alınması gibi yaklaşım siyaset kurumuna yakışmaz.

Yargının bir sopa olarak kullanılması... Siyasetin üzerinde bir sopa olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Hakim hukukun üstünlüğüne göre karar verir, kanuna göre değil. Bu olduğu takdirde gerçek demokrasiyi inşa edebiliriz.

DEPREM İÇİN ÖZEL PROGRAM ÇAĞRISI

Deprem konusunu da konuştuk. Bu bölge ile ilgili özel bir program yapılmalı. Acil bir onarım programının devreye konulması gerekiyor.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM ADRESİ MECLİS"

Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen bir Meclis olmasından kaynaklıdır. Biz milletin sağduyusuna güvenerek var olan sorunların tamamını çözmeye hazırız. Hiçbir sorun çözümsüz değildir.

Ben özellikle basın mensuplarından istirhamım, toplumu ayrıştıran dilden kaçının. Medya bu sorumluluğun farkına varmalı. Gülmek varken bu kavga neden? Kavgayı bitireceğiz. Bu ülkede kavgayı bitireceğim, söz veriyorum. İnancı kimliği ne olursa olsun insan insandır. Meclis'te konuşma yapılınca bilinmeyen bir dil deniliyor. TRT'nin Kürtçe yayını var. Neden bilinmeyen yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz. Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Bu emperyal güçlerin Türkiye'ye uyguladığı bir oyundur. Bu oyundan kurtaracağız Türkiye'yi. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı bir başlangıç. Kavgadan arınan bir başlangıç."



Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Pervin Buldan ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Kamuoyunun bizlerden beklentilerini konuştuk. Sayın Başkana bize sunduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanı burada ağırlamamızın neden Kürt sorununun demokratik çözümünün yerinin TBMM olduğunu göstermek istememizdi. Bu nedenle görüşmeyi parlamento çatısı altında yaptık. Gelecek seçimler sonrası yapılacakları istişare ettik.

Mithat Sancar ise şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ve heyetin bizleri ziyaretini değerli buluyoruz. Pek çok konu ele alındı. Türkiye çok boyutlu bir kriz yaşıyor. Deprem içinde bulunduğumuz yıkımı çıplak gözle gösterdi. Acıları yok sayarak siyaseti yürütmek mümkün değil. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini onarma konusunda acil bir programa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."