CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na verilen hapis cezasını değerlendirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya muhalefet partilerinden tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise kararın açıklanacağı gün Almanya'ya gitmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili eleştirilere katıldığı Halk TV canlı yayınında yanıt verdi.

''Yargıcın tutanaklara geçen 'Bu ifade Soylu'ya söylenmiştir' ifadesi var. Bunun üzerine beraat beklersiniz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Karar açıklanırsa beraat ya da ertelenir diye bekliyordum. Ertelense bile beraat çıkacağını düşünüyordum. Benim İngiltere'ye, ABD'ye, Almanya'ya gidişim Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınmasıdır. Bu gezileri yaparken telefon açıp 'Ben geliyorum, hazır mısınız?' değil. Uluslararası ilişkilerde belli bir zaman dilimi var. Belli bir zaman dilimi içinde randevular alınır. Bizde Almanya'ya bu çerçeve içinde gittik.''



Kararın açıklanmasının ardından görüşmelerini yarıda kestiğini belirten CHP lideri, "Tarifeli bir uçak o saatte yoktu, hemen bir özel uçak ayarladık. Arkadaşlarımla beraber Türkiye'ye döndüm'' diye konuştu.

"ONANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karara yönelik değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, savcıları var. Bu adaletsizliğe 'dur' diyeceklerdir. Vicdan sahibi olan her yargıç, bunun ne kadar haksız bir uygulama olduğunu fark eder" dedi.

ADAYLIK SÜRECİNİ ETKİLER Mİ?



"Dün meydana gelen gelişme adaylık belirme sürecini etkiler mi?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımı belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla İstanbul'un hakkına gasp ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Ne oy verirseniz verin, 'Ben yargıç kararıyla siyasi yasaklı hale getiririm' diyor. Beraat çıkacağını düşünüyordum. Kararının onanacağını düşünmüyorum. Bu ülkenin namuslu hakimler var. Adaletsizliğe dur diyecekler'' diyerek karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar dün açıklanmıştı.



Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar vermişti.

Bu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini yarıda bırakarak özel uçakla Türkiye'ye dönmüştü.