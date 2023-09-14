Kılıçdaroğlu: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını  "Kurduğumuz ittifak zaten bitti." sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

İYİ Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Karara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimdem sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

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"ÖZGÜR BEY YARIN ADAYLIĞINI İLAN EDECEK"

CHP liderinin, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını açıklayacak olmasına da değindi. 

"Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik."

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