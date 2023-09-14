Kılıçdaroğlu: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

"ÖZGÜR BEY YARIN ADAYLIĞINI İLAN EDECEK"

CHP liderinin, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık için adaylığını açıklayacak olmasına da değindi.

"Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik."