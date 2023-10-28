Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday olacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda aday olacağını söyledi. CHP lideri, nedenini ise gemiyi en kısa sürede güvenli limana bırakmak olarak açıkladı.

''PARTİYİ BİRİKİMLİ, İYİ BİR SOSYAL DEMOKRATA DEVREDECEĞİM''



Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, ''Örgüt aday gösterirse aday olacağım gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. Partide böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmeliyiz.'' dedi.

''KANAAT ÖNDERLERİYLE YAPTIĞIM BİR TOPLANTIYDI''

DEVA Partili ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin tartışmalara da değinen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseye bir vaatte bulunmadım. Öteden beri kanaat önderleriyle toplanırım. Ağırlıklı olarak CHP'ye oy vermeyenlerden oluşur bu toplantılar. İstanbul'da da böyle bir toplantı oldu. Elbette orada İl başkanımız vardı, değişik partilerden arkadaşlar da… Başka partilerden yönetici konumunda kişiler bize gelmek istiyorlarsa önce liderini arar, sorarız. Böyle bir şey konuşulmadı. Onların gönlünden geçebilir ama bu konuşulmadı."



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun bu buluşmasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra Babacan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

''SEÇİLSEYDİM YANIMDA OLACAKLARDI ŞİMDİ KARŞIMDALAR''

Kılıçdaroğlu, CHP'den seçilip sonra kendi partilerine geçen 40 milletvekili konusunda ise kararının yanlış olmadığını belirterek ''Seçilseydim yanımda olacaklardı şimdi karşımdalar.'' diye konuştu.