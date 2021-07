Kılıçdaroğlu: Orman yangınlarına karşı neden önlem alınmıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede çıkan yangınlara ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Öze Dönüş Platformu Temmuz Ayı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Antalya Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Yangınların ormanlardaki ekosisteme zarar verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Soru şu: Bu orman yangınları her yıl olur muydu? Her yıl olurdu. Peki her yıl olan orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz? Dün sordum yine sorma ihtiyacındayım. Orman yangınını söndürmek için devlet ihale mi açar?" diye sordu.

Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve başka kuruluşlar olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Alırsınız uçakları, alırsınız helikopterleri belli bölgelerde, belli yerlerde bunlar konuşlanırlar. Sizin İHA'larınız var sürekli bir yerden duman çıkarsa anında müdahale edersiniz. 2002 yılında Türkiye'de 176 orman yangını çıktı çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak çoğu yerde hiç farkında bile olmadık 'Şurada orman yangını çıktı.' diye.

Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkatleri oraya gider. Peki 2002'de yapılan mı doğruydu bugün yapılan mı doğru? 176 yerde orman yangını çıkıyor, büyümeden tamamı söndürülüyor. Şimdi orman yangını var kimin ne dediği belli değil. 'Uçak var, efendim uçak yok.', 'Şuradan gelecek, şuradan gelecek.' Kardeşim zaten bu yangın her yıl oluyordu bunun neden önceden önlemini almıyorsunuz? Ormanlar bizim ormanımız. 'Yaş kesen baş keser.' diyoruz biz değil mi? Ormanları koruyacağız. Ormanlar bizim akciğerimiz, nefes alıyoruz onların sayesinde"

"GEÇMİŞTE AYRIŞAN TOPLUMLARIN FATURASINI BİZ ÇOK ÖDEDİK''



Dün yangın bölgelerinde geç saatlere kadar süren programı nedeniyle yorulmadığını ve yorulmaya da niyetinin olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok, bu ülkeye barışı sağlayana kadar yorulma niyetim yok" dedi.



Toplumun kavga eder hale geldiğini ve birbirine düşmanlaştığını savunan Kılıçdaroğlu, başkalarının kendisi gibi düşünmeyebileceğini önce birbirini dinlemek gerektiğini söyledi.



Siyasete atılanların toplum, insan ve doğanın yararına çalışması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak, kavga noktasına getirmek siyaset değildir. Geçmişte ayrışan toplumların faturasını biz çok ödedik. Bu ülkede biz başbakanları idam sehpasına gönderdik, bakanları idam sehpasına gönderdik." diye konuştu.