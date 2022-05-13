Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, SADAT'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitti ancak içeri alınmadı. CHP lideri, merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT için ''Paramiliter kuruluş'' dedi ve bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

Haberler - NTV Haber 13.05.2022 - 16:24

Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti

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Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesine izin verilmedi. Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesine izin verilmedi.

CHP Genel Başkanı , İstanbul'da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) merkezine gitti.

Şirket yetkilileriyle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu içeri alınmadı.

CHP lideri, merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri ve İstanbul il teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

CHP'lilerin SADAT'a gidişinde gazetecilere haber verilmedi.

CHP HESAPLARINDAN "SEÇİM GÜVENLİĞİ" ETİKETİYLE PAYLAŞIM

Yaşananlar ''seçim güvenliği'' etiketi altında CHP hesaplarından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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