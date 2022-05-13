Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti

Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesine izin verilmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) merkezine gitti.



Şirket yetkilileriyle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu içeri alınmadı.

CHP lideri, merkezin girişinde yaptığı açıklamada, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarz oluşumların seçim güvenliğini gölgeleyecek yapılar olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekilleri ve İstanbul il teşkilatı üyeleri de eşlik etti.



CHP'lilerin SADAT'a gidişinde gazetecilere haber verilmedi.

CHP HESAPLARINDAN "SEÇİM GÜVENLİĞİ" ETİKETİYLE PAYLAŞIM



Yaşananlar ''seçim güvenliği'' etiketi altında CHP hesaplarından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.