Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleriyle buluştuğu Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki akşam yemeğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi.



Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.



AKŞENER DE PARTİSİNİN MİLLETVEKİLLERİYLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.



İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara'daki bir restoranda bir araya geldiği bildirildi.