Kılıçdaroğlu: 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de seçim mitinginde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, öğretmen atamalarına için değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması gerçekleştiriceklerini ifade etti.

Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 15 bin TL ikramiye vereceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, kamu kurumlarında torpili de bitireceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim. Söz veriyorum 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz.

Bizim için yandaş değil vatandaş önemli. Alın terinin değer bulduğu bir tablo inşa edeceğiz. Ötekileşmeyi bitireceğiz göreceksiniz. Bu ülkede sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa edeceğim.

100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız.

EMEKLİYE İKRAMİYE

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir ikramiye verin dedim. Sonra ikramiye vermeye başladılar. Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar bir ikramiye vereceğiz. Bankaya gideceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz.

Siyasetçi halka örnek olması lazım. Bilgili, ahlaklı bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız.

"TORPİLİ BİTİRECEĞİZ"

Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Gencecik evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. Sözlüyü kaldıracağım. KPSS'ye gireceksiniz, başarılı olucaksınız ve atanacaksınız. Torpili bitireceğiz.

"2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ"

3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Türkiye yol geçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu ve güçlü bir ülkedir.

Suriye'de onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız.

Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Ne pahasına olursa olsun hiçbir vatandaşımın başını öne eğdirmeyeceğim.

TANK PALET FABRİKASI

Bizim milliyetçiliğimizi sorgulamaya kalkıyorlar. Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çektiler. Tank Palet Fabrikası'nı alacağım. Şanlı ordumuza vereceğim. Türkiye'nin onuru ve şerefi vardır.