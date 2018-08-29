CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Mustafa Kemal Atatürk israfa karşı çıktı her kuruşun hesabını millete verdi. Bir metre bile milli demir yolu yoktu. 10 yılda 15 milyon genç yarattı her yaştan. Millet mekteplerini aştı şeker uçak fabrikalarını kurdu. Hiç kimseye el ve avuç açmadı kimsenin önünde eğilmedi. 30 Ağustos Zaferi bu açıdan çok önemlidir.

''BORÇ BATAĞI İÇİNDEYİZ''



O onurlu ve gururlu kimseye ödün vermeyen ekonomik bağımsızlığını sağlayan IMF'nin kapılarına gitmeyen Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nden bugün Erdoğan'ın Türkiye'sine gelelim. Tam bir borç batağı içindeyiz. Hesapsız kitapsız basiretsiz bir yönetim Türkiye'yi teslim almış durumda. Bu ülkenin aydınları işçileri herkes uyardı yanlış yoldasınız dediler. Ama onların öncüsü bizdik. Halka söz verdikleri şekilde değil diledikleri şekilde yönettiler. Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya ciddi bir ekonomik bir kriz var. İlk yapacağınız iş sorunu yaşayanlarla bir araya gelin. Bir sorumluluk içinde Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir açıklama yaptık. İyi niyetle Türkiye'yi insanımızı sevdiğimiz için bunları seslendirdik. Madde 1 liyakat sistemini yeniden oluşturun dedik.

''ÜSTÜNLERİN HUKUKU... HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YOK''

Demokrasi reformunu sağlamak zorundasınız insanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız. Bu hukukla sağlanır. Bu yapılmadı yapılmamaya da devam ediliyor. Hukuk diye bir kavram Türkiye'de bir anlamda artık unutulmuş. Üstünlerin hukuku... Hukukun üstünlüğü yok. Enis Berberoğlu niye hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Nazlı Ilıcak Ahmet Altan niye hapisteler? Bu insanlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler. Niye hapiste gazeteciler?

''CUMARTESİ ANNELERİ''NE MÜDAHALEYE TEPKİ

Cumartesi Anneleri'ne yapılana bak. 700. kez toplanacaklar orantısız güç kullanıyorsunuz yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları anneleri. Orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum ona o talimaları verenlere söylüyorum. Siz devletin gücünü orantısız masum insanlarda kullanıyorsunuz.

''YANDAŞLARA VERİLEN MİLYAR DOLARLIK İHALELERİ TL'YE ÇEVİRSENE''

AVM'lerde dolarla kiralama yapılmayacakmış da Türk Lirası olacakmış günaydın beyler günaydın. Sen şu yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası'na çevirsene. Gücün yetiyor mu?



''BİR DE MÜSLÜMAN GEÇİNİYORLAR''

Haram paradan medet uman siyasal iktidar Türkiye'nin çıkarlarını savunabilir mi? Fuhuş ticareti mi yapıyorsun parayı gönder Türkiye'de aklanırsın. Bir de bunlar Müslüman geçiniyorlar.

''OSMANLI'NIN LALE DEVRİ'Nİ YAŞIYORUZ''

Osmanlı'nın Lale Devri'ni yaşıyoruz. Altlarında arabalar ekonomisi bizden daha iyi olan bir ülkenin bakanı normal uçakla seyahat ederken bizimki özel uçak tutup gidiyor.

''İSPAT ET SİYASETİ BIRAKACAĞIM''

Sarayda oturan zat dedi ki 'Kılıçdaroğlu döviz baronlarıyla hareket ediyor.' Benim 1 liralık döviz baronlarıyla ilişkimi ispat et siyaseti bırakacağım. Ama ben senin döviz baronlarıyla ilişkini her ortamda açıklıyorum ama senden tık yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 9 SORU



Erdoğan'a 9 soru soruyorum.

Soru 1; tarımı bitir çiftçiyi borç batağına sürükle tarım ürünlerini ithal et diyen dış güçler miydi?

Soru 2; yandaşlarına Türkiye'nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar diyen dış güçler miydi?

Soru 3; yandaşlarına dolarla gelir garantisi de ver diyen dış güçler miydi?

Soru 4; yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerinin dış borçlarına devleti kefil et diyen dış güçler miydi?

Soru 5; döviz geliri olmayan şirketlere döviz cinsinden borçlanmalarına izin ver diyen dış güçler miydi?

Soru 6; geçmişteki üreten ve saygınlığı olan Mustafa Kemal'in Türkiye'sini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden dış güçler miydi?

Soru 7; Merkez Bankası'na müdahale et her şeyi sen belirle diyen dış güçler miydi?

Soru 8; memleketi bu hale getirmek için bugüne kadar emir aldığın dış güçleri açıklayacak mısın?

Soru 9; Yeni emirleri Katar'dan mı alacaksın?''