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Meclis Başkanlığı'na 8'i CHP, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da var.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı, Muherrem Erkek, Veli Ağbaba ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak hakkındaki fezlekeler de Meclis Başkanlığı'na sunuldu.



Hakkında fezleke düzenlenen CHP'li diğer isimler ise şunlar: İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan.



Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri için hazırlanan fezlekelerin CHP’nin hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı" broşürü olduğu biliniyor.

HDP'den ise Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında fezleke düzenlendi.



FEZLEKE SAYISI 1297 OLDU

Fezleker Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Karma Komisyona gönderilecek. Son fezlekelerle birlikte Karma Komisyon'un gündeminde bulunan fezleke sayısı 1297'yi buldu.

Bu fezlekelerden 912'si HDP, 248'si CHP, 14'ü AK Parti, 8'i MHP, 12'si İYİ Partili milletvekilleriyle ilgili.

Kılıçdaroğlu'dan hakkında gönderilen fezleke için değerlendirme mesajını video olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, ''Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!'' dedi.