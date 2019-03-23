CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin mitinginde halka hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez 8 milyona yaklaşan işsizimiz var. Sandığa giderken artık yeter demeniz lazım. 17 yıl dile kolay. İstedikleri kanunu çıkardılar. İstediklerini bakan, vali yaptılar. Geliyorum ana soruya, bütün vatandaşlarım soracak. Vergi dedin verdim, özelleştirmeleri yaptın. 17 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna muhtaç ettin. Bu soruyu soracağız değil mi? Vicdanımıza soracağız, vatandaşa soracağız. Ne oldu da bu memlekette bu kadar paralar döndü, bu kadar işsizlik oldu. Japonya'ya acıyorum, bir varlık kuyruğu yok! Milletin aklıyla alay ediyorlar. Ben bilmez miyim varlık kuyruğunu? Adı öyle olsaydı en başta sen olurdun. Millete nefes aldırmazdın.

Tank Palet Fabrikası aynı alanda üretim yapan 5 büyük fabrikadan birisi. Fabrikanın değeri 20 milyar dolar. Bu fabrikanın yarısı Katar ordusuna verildi. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Dünyada bana bir örnek gösterin. Kendi silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çeken bir ülke gösterin. Bunlara milliyetçi denir mi? Onların arkasında duranlara milliyetçi ya da ülkücü denir mi? O fabrikalarda Fırtına Obüsleri yapılıyor. Bizim subaylarımız erlerimiz çalışıyor. İşçilerin tamamı dilekçe verdi çalışmak istemiyoruz diye. Biz devlet sırlarının yabancı orduya verildiği fabrikada çalışıp suça ortak olmak istemiyoruz dediler. O işçilere helal olsun demeyecek miyiz.

Modernizasyon için 50 milyon dolara ihtiyaç var dedi. Sözleşmeyi iptal et 1 hafta içinde bu kardeşin 50 milyon doları bulamazsa siyaseti bırakacak. 50 milyon dolar nedir? Suriyelilere 35 milyar dolar buluyorsun. 9 tane uçağın var. En düşük uçağını sat. 8'ine binersin. Katar Emiri'nden bedava uçak uğruna silah fabrikasını verdin. Ben söyleyince Erdoğan kızıyor, Bay Kemal konuşuyor diyor.

"ARTVİN'İ KAYBETTİĞİMİZE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Geçen seçimde beni en çok üzern Artvin'i kaybetmemiz oldu dedim. Artvin çalışkan insanların, yeri geldiğinde hesap soranların memleketidir. Artvin arslanların diyarıdır. Artvin'de belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm. Şimdi geri alacağız."

"SENDİKALI OLMAK SUÇ OLDU"



CHP lideri öncesinde ise Ankara'da Tez Koop İş Genel Kurulu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Emeklilik yaşı 65 oldu. Emekli olacak yaşı bekleyceksin diyorlar. Patrona gidiyor, yaşlısın diyor. Devlete emekli et beni diyor, erken diyor. Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi? Sorun geleceği görememekte. 2008'de sosyal güvenlik reformu yapıldı sözde. En düşük emekli aylığı bin 800 lirayken bin liraya indirildi. Çalışanların sırtından yapıldı. Asgari ücretin yarısının altında ücret alan kaç kişi var biliyor musunuz? 2 milyon 136 bin.

TBMM duvarına gelip bir kişi kendisini yaktı. İşsizdi. Sendikacı arkadaşlarımdan işsiz arkadaşın kendisini yaktığı duvarın dibine bir karanfil bırakmasını beklerdim. Sorunumuz çok ama sorun akılla çözülür. Bir araya gelip konuşmak gerekli. Sendikalı olmanın suç olduğu bir atmosfere doğru ilerliyoruz.

Vergiyi tabana yayacağız lafını yüzlerce kez duyduk. Vergiyi siz ödeyeceksiniz üsttekiler kazanacak. Asgari ücret vergi dışı kalması lazım. Beyler paşalar vergi ödemezler. Asgari ücretli gel buraya. En ağır vergi asgari ücretlide. Vergiyi yukarıya taşıyacaksın geliri tabana yayacaksın. Ancak böyle sosyal devleti savunursun.

Sendikası olan tek siyasi parti biziz. Taşeron işçileri kadroya aldık. Diğer işçilere verdiğimiz hakların tamamını verdik. Bir devletin namusu kendi çıkarlarına siyaset kurumunun sahip çıkmasıdır.

Sakarya'da tank palet işçileri dilekçe verdi burada çalışmak istemiyoruz diye. Gerekçe bu fabrikada silah üretiyoruz, gizli bilgiler var. Devletin sıralrının yabancı orduya verildiği fabrikada çalışmak istemiyoruz dediler. Hepsinin alınlarından teker teker öpüyorum. Hepsi birer kahraman. Katar'a bu silah fabrikasını ne zaman verdin. İhale şartnamesi ne zaman yayınlandı? Bedava aldığını söylediği uçak karşılığında mı tank palet fabrikasının yüzde 49.9'unu verdi."