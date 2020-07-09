Kılıçdaroğlu'dan liderlere mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultayı öncesi 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi.

Kılıçdaroğlu, mektupta 28-29 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıkları kurultayı Covid-19 salgını nedeniyle iptal ettiklerini hatırlattı.

Türkiye'de salgının etkisinin yavaşlamaya başlaması ile YSK ve Sağlık Bakanlığı'nın olumlu görüş bildirmesiyle tekrardan kurultayı yapma kararı aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon’da 37. Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum."