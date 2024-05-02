Kılıçdaroğlu'na 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açılmıştı.



İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi.



Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti. Bugün İstanbul 51. Aslice Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.



SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI



Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.



Mütalaada, Erdoğan Bayraktar’ın şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdiği, ancak sanığa isnat edilen eylemin Türk Ceza Kanunu kapsamında resen takip edilen suçlar kapsamında kaldığı ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olay tarihinde basın mensuplarının bulunduğu bir ortamda şikayetçi Bayraktar’a yönelik sözleri aktarıldı.



Mütalaada, Kılıçdaroğlu’nun kullandığı kelimenin farklı anlamlar teşkil ettiği anlatılarak, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında kalmadığı belirtildi.



KILIÇDAROĞLU’NA 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Mütalaada, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.