Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Sandığa Millet İttifakı çatısı altında giden CHP ve İYİ Parti'nin liderleri seçim sonrası ilk kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin, Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak arasında gerçekleşen temasın ardından olması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret - 1

Ziyaretin ardından Akşener, Kılıçdaroğlu'na makam aracına kadar eşlik etti.

İki lider, gazetecilerin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret - 2

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