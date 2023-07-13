Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'na ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin, Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak arasında gerçekleşen temasın ardından olması dikkat çekti.
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