Naci Görür’den Antalya uyarısı: 3 fay zonu stres biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’yı olası bir depremde etkileyecek 3 fay zonu olduğunu söyledi. Bunlardan birincisinin Fethiye-Burdur fay zonu olduğunu söyleyen Görür, “Burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebilir.” dedi. Beyşehir ve Helen-Kıbrıs fay zonlarına da dikkat çeken Görür, üç fay zonunun da stres biriktirdiğini söyledi. Görür, “Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğa matematik gibi çalışır pat diye deprem vurur.” ifadelerini kullandı.

Naci Görür’den Antalya uyarısı: 3 fay zonu stres biriktiriyor

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Turizmin başkenti Antalya, 3 fay zonunun tehdidi altında… Açıklama Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Görür, “Uyumamanız lazım çünkü bu işin şakası yok.” dedi.

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’de her kentin yüzlerce planı olduğunu söyleyen Görür, “Sakın bizim burada fay yok demeyin. Canlı fay olmayınca yan gelip yatacak mıyız? Çağdaş düşünmek lazım. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Herhangi bir yerde bir gece kalktığımızda insanlarımız ölmüşse bu hepimizin sorumluluğudur. Hepimiz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız.” diye konuştu.

“ANTALYA ÜÇ FAY ZONUNUN TEHDİDİ ALTINDA”

Antalya’nın üç fay zonu tarafından tehdit edildiğini söyleyen Görür, bunlardan birincisinin Fethiye-Burdur fay zonu olduğunu belirterek, burada bir deprem olması halinde 100 kilometre çapındaki bir alanda afet boyutunda yıkım oluşabileceğini söyledi.

Naci Görür’den Antalya uyarısı: 3 fay zonu stres biriktiriyor - 1

Görür, “İkincisi Beyşehir, üçüncüsü de Antalya’nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonudur. Bu bahsettiğim üç zon da şu anda stres birikiyor. Ayrıca, ülkenin kimi yerlerinde olan faylar diğer yerlerdeki faylara stres biriktirebilir. Oranın vaktinden önce harekete geçip üretmesine sebep olabilir.” diye konuştu.

KIBRIS’A DİKKAT ÇEKTİ

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin Helen-Kıbrıs zonuna stres yüklediğini anlatan Prof. Dr. Görür, “Biz 6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs’a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir. Bu stres bir raddeye kadar birikir ve fay orada kırılarak deprem üretir. Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğa matematik gibi çalışır, pat diye deprem vurur.” şeklinde konuştu.

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