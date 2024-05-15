Naci Görür’den Antalya uyarısı: 3 fay zonu stres biriktiriyor

Turizmin başkenti Antalya, 3 fay zonunun tehdidi altında… Açıklama Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Görür, “Uyumamanız lazım çünkü bu işin şakası yok.” dedi.

Türkiye’de her kentin yüzlerce deprem planı olduğunu söyleyen Görür, “Sakın bizim burada fay yok demeyin. Canlı fay olmayınca yan gelip yatacak mıyız? Çağdaş düşünmek lazım. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Herhangi bir yerde bir gece kalktığımızda insanlarımız ölmüşse bu hepimizin sorumluluğudur. Hepimiz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız.” diye konuştu.



“ANTALYA ÜÇ FAY ZONUNUN TEHDİDİ ALTINDA”



Antalya’nın üç fay zonu tarafından tehdit edildiğini söyleyen Görür, bunlardan birincisinin Fethiye-Burdur fay zonu olduğunu belirterek, burada bir deprem olması halinde 100 kilometre çapındaki bir alanda afet boyutunda yıkım oluşabileceğini söyledi.