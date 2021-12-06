Kılıçdaroğlu'ndan bütçe eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde partisi adına konuştu.



''BU BÜTÇE KİMİN SORUNUNU ÇÖZÜYOR?''



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Çiftçinin sorununu çözüyor mu? Gübre fiyatlarından bunların haberi var mı? 'Faizi sıfırlayacağız.' Hangi faizi çiftçinin faizini sıfırladınız mı? Birinci haftada çiftçilerin kredi faizlerin sıfırlayacağız. Faiz sıfırlamak budur. Yüreğiniz yetiyor mu? Yetmez.



Merkez Bankası'nı öyle bir hale getirdiler ki 128 milyar buharlaştı. Ne yaptınız 128 milyar doları?



''TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE YAPILMIŞ BİR KUMPAS BÜTÇESİDİR''



Alın terini sömüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fakirleştiren kaynak transferi. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.



Bekliyorsunuz ki Katarlılar gelsin. Aselsan'ı mı satacaksınız Roketsan'ı mı satacaksınız? Sattırmayacağız.''



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