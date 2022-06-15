Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

''CANAN KAFTANCIOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır; il başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan Hanım'ı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın adil bir uygulama olmadığını biliyoruz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliklere boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatı üzerine. Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Bizim geleneklerimizde Kuva-yi Milliye vardır. Biz mücadeleyi adalet için, hak için, hukuk için yapıyoruz. Biz adalete saygılıyız; ama adalet, adalet olduğu sürece. Biz adaleti savunuyoruz."

DBP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN POLİSE SALDIRISINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, İstanbul Kadıköy'deki eylemde polise yumruklu saldırısına da tepki gösterdi.

CHP lideri, ''Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak saldırmak doğru değildir. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Kabul etmiyoruz" dedi.