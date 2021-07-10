Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" sözlerine yanıt verdi.

NTV Haber 10.07.2021 - 16:18

Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" açıklaması

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CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' mesajı

CHP'den 'Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti.

Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki gösterdi.

"Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" diye konuştu.

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