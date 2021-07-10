Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti.

Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki gösterdi.

"Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" diye konuştu.

