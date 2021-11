Kılıçdaroğlu'ndan döviz kuru tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Pahalılığın can yaktığını, insanların geçinemediğini biliyorum. Memuru, asgari ücretlisi, şehit yakınları geçinemiyor. Saat başı etiketler değişiyor. Bunları biliyoruz ama endişe etmeyin, az kaldı. Geliyor, gelmekte olan. İlk yapacağımız işlerden birisi devleti derleyip toparlamaktır.

Fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumludur. Fiyat yakıyor biliyorum ama bu konuyla uğraşacak olan Merkez'in eli kolu bağlanmış vaziyette. Paranın değerini Merkez Bankası koruyacak. Fiyat istikrarı sağlayacak. Bu Türk Lirası neden güneş görmüş kar gibi eriyor demediler. Erdoğan Merkez Bankası'na müdahale etti, ne oldu? 128 milyar dolar kayınpeder damat arasında buhar edildi. Nereye gitti, soruyoruz. Hala cevabını almış değiliz.

Merkez Bankası'nın şu anda ne 1 doları ne bir centi var. Dolar bugün eski parayla 10 bin liranın üzerine çıktı. Cumhur İttifakı'nın milliliğine ne oldu. Türk Lirası tarihinde bu kadar kötü duruma düşmedi. Habire bize kızıyorlar, bizim söylediğimizden ders al.

Zam yağmuru geldi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Damat ayrılırken 'at izi it izine karıştı' dedi. Fakirliği bu kadar teşvik ederseniz iç piyasanın durumu ne olur? Son 7 yılda dolar bazında milli gelir sürekli düştü. İşsizliği zaten rekor düzeye çıkardılar. Tüm bunlar olurken çıkıp ekonominin kitabını yazdık diyor.

Kütahya Havalimanı... Bu yılın ilk 8 ayında dolar bazında 878 bin 488 kişi buradan uçacak. Giden yolcuya bakmışlar kaç kişi, 5 bin 725 kişi. Devletin hazinesinden 5'li çeteye giden para 4 milyon 650 bin euro. Sömürüyü görüyorsunuz değil mi?

Dinden imandan bahseden bu iktidar ülkeye en büyük ahlaki çöküşü getirdi. Uyuşturucu bataklığı içerisinde. Baronlar el üstünde tutuluyor. Polisin yakaladığı baronlar mahkemeler tarafından bırakılıyor. İçişleri Bakanlığı konuşuyor. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan kim. Kalıp söyleyecek. Kim bu, ses yok. Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Uyuşturucu baronlarını bu topraklardan sileceğiz.

Toplumun her katmanıyla ilgileniyoruz. Toplumun her kesimiyle siyaset yapıyoruz.