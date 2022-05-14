Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi için bilgisi ve onayı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Trabzon'da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum'' dedi.

Haberler - NTV Haber 14.05.2022 - 12:00

Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nun Karadeniz turu hakkında konuştu.

Gazeteci Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, geziyi gayet normal karşıladığını söyledi.

CHP lideri şöyle konuştu:

''Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.''

Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair iddiaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" dedi.

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