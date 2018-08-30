CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısında Muharrem İnce ile ilgili, "İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterirken benden sonra genel başkan olur diye düşündüm. Ancak sonrasında yapılanlar bana güven vermedi" bu değerlendirmesini yaptı.

İnce ile bir araya geldiği yemeği anlattı. İnce'nin kendisine onursal genel başkanlık teklif ettiğini, kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içerisinde dağılacağını söylediğini anlattı.



Bu toplantı seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmış ise Cumhurbaşkanı Adayı davet edilmeliydi. Cumhurbaşkanı Adayı hakkında yalan konuşmak için düzenlenmişse vah partimizin ve ülkemizin haline! — Muharrem İNCE (@vekilince) August 29, 2018

İnce sosyal medya hesabından pm toplantısına davet edilmemesine tepki gösterdi.

"Seçim sonuçları değerlendiriliyorsa, cumhurbaşkanı adayı davet edilmeliydi" dedi.



24 Haziran seçim sonuçlarının sandık sandık masaya yatırıldığı parti meclisi toplantısında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grup akademisyen, hazırladıkları raporu da sundu.

Edinilen bilgiye göre sunumda 2 milyona yakın sahte seçmenin olduğu iddiasına yer verildi. Aynı kimlik numarasına sahip 100 bine yakın mükerrer seçmen olduğu öne sürüldü.



Yapılan çalışmaya göre chp'nin yüzde sıfır nokta beş oyu HDP'ye, yüzde iki nokta yedi oyu ise İYİ Parti'ye gitti.

VİDEO: CHP PM'YE SUNULAN 24 HAZİRAN RAPORU (İNCE'DEN YÖNETİME TEPKİ)



Milletvekilliği seçimlerinde HDP ve İYİ Parti'ye oy verenlerin Muharrem İnce'ye destek verdiği de belirtildi.



MHP'nin doğu ve güneydoğu bölgesindeki bazı ilçelerden blok halde oy çıktığı vurgulandı.



Toplantıda parti içi tartışmalar da gündeme geldi. Muhalif kanat, parti yönetimini eleştirirken 24 Haziran'dan ders alınarak yerel seçimlere gidilmesini istedi.



Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde, Parti Meclisi'nin daha katılımcı olması, buna uygun bir yöntem bulunması talep edildi.