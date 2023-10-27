Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze ağır bir bombardıman altında. Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok. Dualarım mazlum Filistin halkı için."

Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.



Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 27, 2023