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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

CHP lideri , sosyal medya hesabından İsrail'in 'ye saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze ağır bir bombardıman altında. Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok. Dualarım mazlum halkı için."

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