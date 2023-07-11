Kılıçdaroğlu'ndan İsveç tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde zamlar, sel faciası ve Türkiye-İsveç-NATO üçlü görüşmesi vardı.

CHP lideri, üçlü görüşmeden uzlaşı çıkmasını eleştirirken "AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikayet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birininin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım. Vatan sadece benim vatanım değil hepimizin vatanı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var.

KARADENİZ'DEKİ SEL FACİASI

İklim değişikliğiyle birlikte bu afetler bizim peşimizi bırakmayacak. Belediyelerimiz derhal yardım ekiplerini gönderdiler. Biz Karadeniz'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için kısmen de olsa çaba gösteriyoruz.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Gücü olanlar adamını bulup hemen çıkabiliyorlar. Katilleri bile serbest bırakabiliyorlar. Dolayısıyla Hatay Milletvekili Can Atalay, hala içerde. Merdan Yanardağ için mahkumiyet kararı olmamasına rağmen hala içerde. Bunlar demokrasi gelişmemiş ülkelerde karşılaştığımız olaylardı. Demokrasi getirmek için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hiç kimse unutmasın basın hürdür, sansür edilemez. Bu temel ilke çerçevesinde sesimizi her ortamda yükselteceğiz.

İSVEÇ TEPKİSİ

T.C. Devleti NATO üyesidir. Kararlar oybirliği ile alınır.

İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'Biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı. İsveç geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımızı yaktılar. İktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Sonra ne oldu? Biden, telefon etti Erdoğan'a, Erdoğan 180 derece döndü.

Bir devlet böyle yönetilir mi? Dün söylediğinizi bugün neden inkar ediyorsunuz? Bir devlet böyle yönetilmez. Bunlar teröristleri serbest bıraktılar mı? Teröristleri koruyorlar mı?

Orası NATO, AB değil, Sen AB toplantılarına seni davet ediyorlar mı? Seni alacaklarını söylediler mi? Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz. Bu kabul edilecek bir şey değil.

AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin, AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor. Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor.

ENFLASYON TEPKİSİ

Memleketi borç batağına soktular. Devlet de gırtlağına kadar borçlu.



Enflasyon... Türk Lirası'nın değerinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz.



Tek başlarına iktidar oldular, devletin Hazinesi, maliyesi en azından toparlanmış mıydı, toparlanmıştı. Fabrikaları sattılar.