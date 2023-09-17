Kılıçdaroğlu'ndan İzmir talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.



CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir." ifadesi kullanıldı.



CHP'nin dün yapılan İzmir İl Kongresi'nde seçime çarşaf listeyle mi blok listeyle mi girileceği yönündeki gerginlik yaşanmış, kavga çıkması üzerine toplantıya bir süre ara verilmişti.

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