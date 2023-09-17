Kılıçdaroğlu'ndan Menderes ve Özal'ın anıt mezarlarına ziyaret

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra Menderes'in özel kalem müdürlüğünü yapan gazeteci Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti.



Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına da çiçek bıraktı.

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