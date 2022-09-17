Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 10:32

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret

İstanbul'da Topkapı Anıt Mezar'a giden Genel Başkanı ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında merhum Başbakan , Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret - 1

Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı.

Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özal ve Menderes'in anıt mezarlarına ziyaret - 2

Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

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