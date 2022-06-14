Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler, biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Yazı yazmayan, konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi sonuna kadar yapacağız.



Bizi samimi olarak eleştiren ama kalemini satmayanlar saygı duyuyoruz. Ama kalemini satıp bize muhalefet dersi verenlere saygımız yok. Bize katılın beraber çok güçlü olacağız.

''ADALET YÜRÜYÜŞÜ BİTMİŞ DEĞİL''

O yürüyüş bir başlangıçtı. Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz. Hakkımızı ala ala bir o yürüyüşü sürdürüyoruz. O yürüyüş bizi, 6 lideri bir araya getirdi. Hepimiz demokrasiyi, hukuku, adaleti, hakkı istiyoruz. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek. Bunu yapmıyorsak siyasetin anlamı ne? Adaletsizlikler o kadar büyük sorunlara yol açtı ki, günlük sorunları göremez hale geldik.

Ben size bize katılın derken, bu iki kelimenin sıradan olmadığını, bu davetin sıradan bir davet olmadığını bilmenizi isterim. Adalet istiyorsanız bize katılın. Beraber yaşayalım, huzur içinde yaşayalım diyorsanız bize katılın. Her evde tencere kaynasın, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alsın istiyorsanız bize katılın. Biz bunu istiyoruz. Temiz siyaset istiyorsanız bize katılın. Temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz''