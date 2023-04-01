Kılıçdaroğlu'ndan "seccade" açıklaması

Fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu. Tepkiler üzerine CHP'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.'' denildi.