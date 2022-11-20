Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı: 1 asker 7 polis yaralandı

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Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.



Saldırıda, 1 asker ve 1'i komiser toplamda 7 polis yaralandı. İçişleri Bakanlığı, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.



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