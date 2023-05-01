Birinci derece memur ne demek? Kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların öğrenim durumlarına göre derece ve kademeleri

Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağı açıklandı. Bu açıklama ardından memur derece ve kademeleriyle ilgili araştırmalar başladı. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarınauygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Peki, kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların öğrenim durumlarına göre derece ve kademeleri

Birinci derece memur ne demek? Kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların öğrenim durumlarına göre derece ve kademeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir.  

Bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca
belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

Birinci derece memur ne demek? Kimler 1. derece memur sınıfına giriyor? Memurların öğrenim durumlarına göre derece ve kademeleri - 1

DERECENİN BELİRLENMESİ

kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

SON DAKİKA HABERİ: Birinci derecedeki memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak

SON DAKİKA HABERİ: Birinci derecedeki memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak

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