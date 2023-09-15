Kira anlaşmazlıkları Diyanet’in cuma hutbesinde | Hem ev sahiplerine hem kiracılara mesaj

Kira uyuşmazlıkları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki cuma hutbesine girdi.



Hubede hem ev sahiplerine hem de kiracılara çeşitli mesajlar verildi.



“Mümin bilir ki, inancımız ve geleneğimizde kazanç elde etmek için her yol mübah değildir. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar edilemez. Bilgisizliği suistimal edilerek kişi zarara uğratılamaz, aldatılamaz.” denilen “Ahilik: Dürüstlük ve Merhameti Ticarete Hakim Kılmak” başlıklı hutbe, Türkiye’nin tüm camilerinde okutuldu.



Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir." ayetinin aktarıldığı hutbede, “Mümin, daha fazla kazanç elde etmek için temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz talep dengesini bozarak bir malı değerinden fazlaya satamaz. İnsanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve işyerini boş bırakıp fiyatları yükseltemez. Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez.” ifadeleri yer aldı.



Hazreti Muhammed'in “Bizi aldatan bizden değildir.” hadisine de işaret edilen hutbede, bu nebevi uyarıdan hareketle ecdadın, sevgi ve saygıyı, kardeşlik ve merhameti, doğruluk ve dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı ticarete hakim kılmak için Ahilik teşkilatını kurduğu hatırlatıldı.

Hutbede, “Bu teşkilatın temel ilkesi, eline, diline, beline sahip olmaktır. Eşine, işine ve aşına özen göstermektir. Harama bakmamak, haram yiyip içmemek ve harama el uzatmamaktır. Yanlış ölçmemek, eksik tartmamaktır. Güçlü iken affetmesini, öfkeli iken yumuşak davranmasını bilmektir.” ifadelerine yer verildi.



Alışverişte helal haram hassasiyetinin her geçen gün azaldığı aktarılan hutbede, şunlar kaydedildi:



“Doğruluk ve dürüstlük gibi erdemler giderek zayıflıyor. Daha çok kazanma hırsıyla ahlaki değerler ve hukuki ilkeler göz ardı ediliyor. Aşırı tüketim, lüks ve israf günden güne artıyor. Bu durumda bize düşen, Ahilik ilkelerini benimsemek, iş ve ticaret hayatımıza bu ilkeleri yeniden hakim kılmak için çaba göstermektir. Sevgili Peygamberimizin 'Dürüst ve güvenilir tüccar, ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacaktır.' müjdesine erişebilmenin gayretinde olmaktır. Kıyamet gününde, kazancımızın ve harcamalarımızın hesabını vereceğimizi unutmamaktır.”