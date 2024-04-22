Kiracı-dükkan sahibi kavgası kanlı bitti

Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.