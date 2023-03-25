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Kiracı, ev sahibi ile tartışmasında havaya ateş açtı

Bursa'da ev sahibi ile kiracının çıkan tartışmasında kiracı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Kiracı gözaltına alındı.

Kiracı, ev sahibi ile tartışmasında havaya ateş açtı

'da ev sahibi ile kiracının tartışmasında pompalı tüfek konuştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar panik halinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaparken kısa sürede kiracıyı pompalı tüfek ile yakaladı.

Gözaltına alınan kiracının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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