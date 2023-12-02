Kiraladığı evde ölü bulunan Mehmet’in ölümü cinayet çıktı

Mardin’de kayıp olarak aranan ve 3 gün sonra kiraladığı evde ölü bulunan 18 yaşındaki Mehmet Çakır’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.



Olay, 30 Kasım’da Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Mehmet Çakır’ın ailesi, durumu polise bildirdi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mehmet Çakır’ın Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi’nde bir apartman dairesi kiraladığını belirledi.



Adrese giden ve kapıyı açan olmayınca çilingirle içeri giren ekipler, Çakır’ı hareketsiz buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Çakır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Çakır’ın cenazesi Mezopotamya Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Otopsisinde Çakır’ın silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi, olayla ilgili F.Ö. gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da polisin aramasında, bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.