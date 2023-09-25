Kiraladığı evi kenevir tarlasına çevirdi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesinde bulunan bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı.



Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler, H.İ.Ş. isimli kişinin kenevir yetiştirdiği belirledi. Bir süredir soruşturma altında olan şüphelinin eve giriş çıkış saatleri mercek altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen ekipler, H.İ.Ş.’in eve gelmesiyle önceki gün söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda, evin birçok bölümünü kenevir tarlasına çeviren ve esrar imal eden H.İ.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin, uyuşturucu madde yetiştirmek için evin içerisinde sera usulü havalandırmalı doğal bir ortam kurduğu belirlenirken, söz konusu adreste yapılan aramalarda 26 kök Hint keneviri, 198.3 gram kubar, 22.1 litre uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira para ele geçirildi.