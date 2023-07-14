Kirayı ödeyemeyen aile aylardır sokakta yaşıyor

Bozkaya, "Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

"SABAHA KADAR UYUYAMIYORUM"

Samet Bozkaya, kızı Elizan Naz ile oğlu Rüzgar Umut'un sokakta perişan halde olduğunu belirterek, "Mart ayından bu yana sokakta kalıyoruz. Gece soğuk oluyor, çocuklar üşüyor. Dışarda kaldığımızdan dolayı çok korkuyoruz. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum, işe uykusuz gidiyorum." dedi.

