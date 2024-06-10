Kırıkkale Valiliği duyurdu! 31 Ekim'e kadar yasak

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında yapılan toplantıda alındığı belirtildi.



Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde birinci derecede sorumluluğun Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait olduğu ifade edilen açıklamada, "Korunan alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri sorumlu olacaktır. Yangın söndürme çalışmalarında öncelik orman yangın ekiplerine verilecektir. Gerekli durumlarda Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediyelerden araç desteği talep edilecektir. Bu da yeterli olmadığında askeri birliklerden yardım istenecektir. Kolluk kuvvetleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik istihbarat çalışmalarını artıracaktır. Yangın ihbarları 112 Acil Çağrı Merkezi, Jandarma ve Polis Teşkilatları aracılığıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletilecektir" denildi.



DİNEK DAĞI'NDA 245 SAAT GÖZETLEME



Sezon boyunca 1744 rakımlı Dinek Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nde 24 saat gözetleme yapılacağı belirtilen açıklamada, "Muhtarlar, yangın haberini alır almaz yangın söndürme gücüne sahip kişileri yangın mahalline sevk edecektir. Yangın sonrası soğutma çalışmalarını takip edeceklerdir. Belediyeler, orman yangını ihbarı aldıklarında yangına müdahale edecek, ağaçlandırma alanlarında yangın emniyet yol ve şeritlerinin bakımını yapacak ve yangın söndürme ekipmanlarını hazır bulunduracaklardır. İl Sağlık Müdürlüğü, yangın mahalline acil sağlık hizmeti sağlamak üzere ambulans ve sağlık ekibi bulunduracaktır. DSİ, Karayolları ve diğer ilgili kurumlar yangın söndürme çalışmalarında gerekli araç ve ekipman desteğini sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi.



EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı eğitim verileceği ifade edilen açıklamada, müftülüklerin de camilerde ve ibadet yerlerinde yangın mevsimi boyunca cemaatin dikkatli olması konusunda vaaz ve hutbelerde bilgilendirme yapacağı belirtildi. Meteoroloji İl Müdürlüğü ise haftalık ve günlük hava raporlarını ve nem değerlerini Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirecek, orman yangını uyarı sistemi (MEUS) izlenecek ve gerekli uyarılar yapılacak.



Kırıkkale Valiliği, vatandaşların orman yangınları konusunda duyarlı olmalarını ve yangın riskine karşı dikkatli davranmalarını önemle vurguladı.