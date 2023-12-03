Kırıkkale'de 345 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Trafik kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan polis, 345 bin 800 adet makaron, 8 kilogram tütün, elektronik sigara sarma makinesi ele geçirdi.



Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.