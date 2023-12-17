Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Nokta Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gökmen Ç. yönetiminde otomobil ile Osman Y. yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Gökmen Ç. ile otomobillerde bulunan Eslem K., İlayda K., Fatma Ç., Berat Eren Ç., Ceren Ç. Abdullah Ç., Aslı Y. ve Ercan Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.