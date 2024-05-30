Kırklareli ve Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.



Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.



Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.



Otomobildeki 8 kaçak göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.