Kırklareli ve Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli ve Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

'de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.

Otomobildeki 8 kaçak göçmen yakalandı.

 kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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