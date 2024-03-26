imsakiye

Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Kırlareli'de jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulama yakalanan 4 organizatör ise tutuklandı.

Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son 1 haftada yaptığı uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 organizatörden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...