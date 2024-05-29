Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Karakoç köyü yakınlarında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı.

Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu. Otomobildeki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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