Kırklareli'nde bir ayda 352 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.



Ekiplerin 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde yaptığı denetimlerde 352 düzensiz göçmen yakalandı.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.



Denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli de gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 araca da el konuldu.