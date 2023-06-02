Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cesedin bulunduğu bölgedeki bir çiftlikte arama yaptı.



Çiftliğin yakınında Hakan Ç'ye ait kıyafetlerin yakıldığı belirlendi. Ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir balta, benzin bidonu ile bazı materyalleri muhafaza altına aldı.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.