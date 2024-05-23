Kırmızı bülten nedir, hangi durumlarda çıkarılır? (Kırmızı bülten çıkarılan durumlar)

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Karar ardından kırmızı bülten ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, kırmızı bülten nedir, hangi durumlarda çıkarılır?

Kırmızı bülten nedir, hangi durumlarda çıkarılır? (Kırmızı bülten çıkarılan durumlar)

İnterpol Bülteni ya da Uluslararası Bülten; İnterpol tarafından, üyeler arasında bilgi paylaşımını sağlamak için çıkarılan bir bültendir. Bu uyarılardan altısı renk kodlarıyla belirtilmek üzere toplam yedi tanedir. Bu bültenlerden biri de kırmızı bültendir.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür, aksi halde sadece takibe alınır

"Kırmızı Bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

“Difüzyon Mesajı” ise kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak şahısların yakalanması için, kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde, ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

Uygulamada, kırmızı bülten veya difüzyon mesajına istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra, arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmektedir.

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